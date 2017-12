Freire abre mão de candidatura se PMDB lançar Itamar O presidente Nacional do PPS, deputado Roberto Freire (PE), admitiu abrir mão de sua candidatura caso o ex-presidente Itamar Franco saia candidato pelo PMDB. "O Itamar seria um fato novo em todo este processo", disse Freire, que foi líder do governo Itamar na Câmara. O deputado, no entanto, não acredita que a candidatura Itamar se concretize por duas razões: a hegemonia paulista, que é muito forte; e o fato de o PMDB ter "muitas fraturas". Freire não considera viável que o partido se una em torno de Itamar. "Não acredito embora torça por isso", destacou. Roberto Freire ressaltou que o governo de Itamar Franco foi exemplar no combate à corrupção e, na economia, representou "um único intervalo de crescimento nessa crônica do neoliberalismo econômico que começou com o governo Collor".