Fraude com pré-pago pode ser evitada, dizem especialistas A utilização indiscriminada de telefones pré-pagos por criminosos, fato que está aliado ao aumento da violência em todo o País e levou o governo a cogitar a proibição da venda desse tipo de aparelho, poderia ser minimizada com a utilização de soluções e procedimentos especializados por parte das operadoras, como a qualificação da base de clientes. Segundo especialistas que atuam no segmento de consultoria e tecnologia antifraudes, cerca de 70% do parque de telefonia celular instalado no País está obsoleto na área de combate às fraudes. Além da questão da segurança, a falta de sistemas seguros e atualizados antifraudes é responsável também por prejuízos às operadoras de telefonia. Estimativas indicam que as operadoras de telefonia celular no País podem registrar perdas de 5% a 7% em suas receitas, em razão das fraudes. A Acel, entidade que congrega as operadoras de telefonia celular no País, não informa os dados referentes a esse tipo de perda, mas admite que os valores são elevados. Em todo o mundo, os prejuízos causados por problemas como clonagem, fraude de assinaturas e roubo de celulares pode chegar a US$ 12 bilhões. Ao contrário do sistema de vendas utilizado na maioria dos Estados brasileiros, onde não há a qualificação de clientes na venda de telefones pré-pagos, nos Estados Unidos o sistema não é anônimo, garante Ascold Szymanskyj, diretor de Desenvolvimento de Negócios para a América Latina da Lightbridge, empresa americana de consultoria e de soluções antifraude para a área de telefonia. Segundo ele, com base no sistema de cadastro e qualificação de clientes, sua empresa elaborou nos EUA uma lista negra de cerca de 5 milhões de registros de nomes suspeitos. "Pessoas que já provocaram para as operadoras americanas prejuízos de mais de US$ 5 bi," destacou. Apesar de o mercado dispor atualmente de tecnologia para combater e coibir as fraudes, como por exemplo, o monitoramento das ligações realizadas de telefones celulares, independentemente de serem pós ou pré-pagos, os criminosos e fraudadores estão sempre descobrindo novas maneiras de atuarem. "Atuamos como verdadeiros bombeiros, e os desafios das operadoras para combater esses problemas são diários", revela o gerente da área antifraude do Comitê Gestor de Roaming da Acel, Erico Curt Hoeper. Segundo Hoeper, a utilização de um sistema de qualificação da base de clientes pode ser uma das soluções para coibir as fraudes praticadas com celulares pré-pagos. Entretanto, ele destaca que o custo para as operadoras também seria maior. Para Szymanskyj, alguns procedimentos adotados pelas operadoras no combate às fraudes podem onerar as empresas, num primeiro momento. "Porém, esses custos são abatidos em pouco tempo, sem contar que podem inibir certos tipos de crimes", reiterou.