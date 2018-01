Fraudador do INSS, Ilson Escócia da Veiga, morre no Rio O fraudador do INSS, Ilson Escócia da Veiga, que integrava a quadrilha de Jorgina de Freitas, morreu no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Ele estava preso no Presídio Plácido de Sá Carvalho, onde cumpria pena em regime semi-aberto. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, ele passou mal terça-feira e foi internado no Hospital Penal Fabrício Soares Maciel. De lá, foi transferido para o Rocha Faria, onde morreu. A causa da morte ainda não foi divulgada. O corpo está no Instituto Médico Legal e o enterro não foi marcado. A quadrilha de Ilson e Jorgina deu um golpe de R$ 500 milhões do INSS. Ilson, ex-advogado, foi condenado a 14 anos de prisão.