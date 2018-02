Franklin rebate declaração de Marta e defende Gabeira

Em Madri, onde participa com a delegação brasileira da cúpula União Europeia-América Latina, Martins, ex-militante dos grupos guerrilheiros Ação Libertadora Nacional (ALN) e Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) com participação no sequestro do diplomata, refutou a versão de Marta. "O Gabeira não foi escalado. Não tinha ninguém escalado para matar", disse. "A participação do Gabeira era ser basicamente o responsável pela casa."

O ministro, porém, evitou entrar em controvérsia com a ex-prefeita. Afirmou não ter lido as declarações e evitou juízos de valor: "A Marta fala o que ela quer." O comentário de Marta foi feito em encontro com militantes do PT quando ela fazia a defesa da atuação da pré-candidata Dilma Rousseff (PT) na luta armada durante o regime militar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.