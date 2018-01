Francisco das Chagas assumirá vaga de Costa Neto O vice-prefeito de Mauá, Hélcio Antônio da Silva (PT), abrirá mão do mandato no município do ABC paulista para assumir nos próximos dias uma vaga de suplente na Câmara dos Deputados após a renúncia de Valdemar Costa Neto (PR). O PT, que já tem a maior bancada da Casa, passará a ter 89 parlamentares.