Francischini nega ligação com esquema Cachoeira O deputado federal Francisco Francischini (PSDB-PR), ex-delegado da Polícia Federal e integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do caso Cachoeira, negou nesta segunda (30) qualquer ligação com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, ou com o sargento Idalberto Matias Araújo, o Dadá, braço direito do bicheiro. "O mais perto que vou chegar do Dadá e do Cachoeira é para colocar algemas no dia em que forem ouvidos na CPI", afirmou em Curitiba.