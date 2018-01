Francês Le Monde elege Lula 'homem do ano' em 2009

No último dia 11, o jornal espanhol "El País" colocou Lula na lista dos "100 do Ano". Na ocasião, o primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, escreveu um texto bastante elogioso sobre o presidente brasileiro. No perfil elaborado por ele, Zapatero demonstra sua "profunda admiração" por Lula. Intitulado "O homem que assombra o mundo", o texto lembra a origem humilde do presidente e sua passagem pelo sindicalismo.

Zapatero citou a luta de Lula para combater a fome, enquanto ao mesmo tempo fez com que aumentasse a confiança internacional no País. O primeiro-ministro espanhol descreve ainda o presidente brasileiro como "honesto, íntegro, voluntarioso e admirável", convertido em "referência" para os líderes latino-americanos. "Não me estranha que esse homem assombre o mundo", afirmou.