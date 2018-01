França quer vender ao Brasil navio de guerra

Equipada com 40 mísseis, 3 canhões, 4 metralhadores, 19 torpedos e um helicóptero de combate, a embarcação de 142 metros e 6 mil toneladas opera com uma tripulação mais reduzida, de 140 pessoas. O navio saiu de sua base em Toulon (França) no início do mês e vai passar por Colômbia, Cuba, Estados Unidos e Canadá antes de chegar ao seu destino final, Reikjavik (Islândia), em 10 de maio.

"Um dos objetivos da missão é levantar as hipóteses do seu custo de manutenção. Não se trata de um protótipo. Ele foi considerado suficientemente maduro para ser integrado à frota operacional", disse Benoît Rouviere, comandante da fragata. A DCNS afirma ainda não ter o valor final de investimento para aquisição da fragata, mas o custo global para um frota com 11 navios no mercado europeu é estimado em torno de 7 bilhões de euros (R$ 18,1 bilhões).