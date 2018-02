França espera para breve decisão do Brasil sobre caças A França espera uma resposta do governo brasileiro sobre a compra do jato francês Rafale, fabricado pela Dassault Aviation, até o fim deste mês ou o início de dezembro, disse o ministro da Defesa francês, Alain Juppé. "A França está esperando uma resposta do governo recém-eleito do Brasil nas próximas semanas", declarou ele, em entrevista à rádio francesa RTL.