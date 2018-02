França diz confiar na venda de aviões Rafale ao Brasil O governo da França está confiante em vencer a concorrência para vender jatos de combate Rafale ao Brasil, sob a nova presidência de Dilma Rousseff, disse hoje o ministro da Defesa francês, Alain Juppé. Ele afirmou ter se encontrado com funcionários brasileiros no sábado, quando assistiu à posse de Dilma, no lugar do agora ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Uma decisão deve ser tomada nas próximas semanas", disse Juppé. "Eu acho que podemos estar confiantes, mas minha estratégia é nunca anunciar as coisas antes que elas estejam decididas."