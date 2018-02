França cogita transferir tecnologia militar ao Brasil

A França considera transferir tecnologia militar ao Brasil, especialmente para caças Rafale, afirmou nesta terça-feira, 12, o presidente francês, Nicolas Sarkozy. O anúncio foi feito em encontro de Sarkozy com o presidente Luia Inácio Lula da Silva a São Jorge do Oiapoque, na Guiana Francesa. Veja também: Lula chega à Guiana Francesa para reunião com Sarkozy Segundo o líder, ele disse ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que "sobre a questão dos submarinos, estamos prontos para que um dos submarinos Scorpen seja fabricado no Brasil. Em relação a caças e helicópteros, estamos prontos para organizar transferências de tecnologia para que helicópteros e caças,...especialmente Rafale, sejam feitos no Brasil". "O Brasil é amigo da França e estamos dispostos a tratar o país de maneira transparente", afirmou Sarkozy. O submarino Scorpen tem um casco especial igual ao de submarinos nucleares. Com a fabricação de um submarino desse tipo no Brasil, o país poderá avançar na tecnologia de construir submarinos nucleares. (Com Emmanuel Jarry, da Reuters, e Leonencio Nossa, enviado especial da Agência Estado )