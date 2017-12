França aprova construção de ponte entre Guiana e Brasil O governo francês aprovou nesta quarta-feira o acordo com o Brasil para a construção de uma ponte sobre o rio Oiapoque, que serve de fronteira natural entre a Guiana Francesa e o Brasil. A obra permitirá a passagem entre a Guiana Francesa e o Amapá, destacou a Presidência francesa em comunicado. "O projeto de obra representa um desafio importante em nossas relações com o Brasil e deve permitir-nos aprofundar na cooperação transfronteiriça", indicou a Presidência. Lançada em novembro de 1997, a idéia de construir uma ponte sobre o rio Oiapoque se concretizou em 15 de julho de 2005, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Paris, quando firmou o acordo com seu colega Jacques Chirac. O texto bilateral determinava as bases da organização da construção da ponte e das estradas.