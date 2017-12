Fraga propõe temas para os debates eleitorais O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga defendeu hoje que temas ligados à educação, marcos regulatórios, dificuldades de desenvolvimento de negócios para pequenos empresários, façam parte do debate eleitoral. "Neste debate deve-se levar as reformas importantes e a mudança de atitude entre os atores políticos e econômicos do Brasil", afirmou. Fraga confirmou que tem conversado com o candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, e tem mostrado ao ex-governador de São Paulo, que o Brasil tem um enorme potencial a ser explorado. Na avaliação do ex-presidente do BC, já existe um consenso de que o gasto público no Brasil não pode continuar a crescer a taxas de dois dígitos ao ano, como aconteceu na última década, gerando um aumento da carga tributária que prejudica a economia produtiva. Fraga afirmou que Estados bem administrados vivem ciclos políticos. Em outras palavras, os governadores conseguem eleger seus sucessores, que aperfeiçoarão, por sua vez, cada vez mais, as boas administrações. Fraga citou o Ceará, Bahia e São Paulo, como exemplos de bons governos. Ele reiterou que o aumento da carga tributária, provocada pelos gastos públicos, tem forte impacto nas taxas de juros, que "embora tenham caído bastante, continuam muito altas".] E completou: "Creio que o próximo governo tem de tomar medidas para estancar este processo de gastos para reduzir a carga tributária, o que é essencial para o Brasil crescer". Fraga participou do Fórum Econômico Mundial, sobre a América Latina em São Paulo.