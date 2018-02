FPM de junho mostra nova queda de repasse O repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) continua a cair, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM). A primeira das três parcelas de junho, transferida pela União às prefeituras, foi de R$ 1,8 milhão, segundo pior resultado do ano. Em relação a maio, o valor é 11% menor. O fundo é composto por dois tributos, o IPI e o Imposto de Renda, que agora teria maior peso sobre a queda verificada no mês, segundo a CNM.