FPA discute quarta-feira política indigenista com Temer Os líderes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) se reunirão com o vice-presidente da República, Michel Temer, nesta quarta-feira, 15, às 9h30, para discutir a política indigenista do governo e buscar soluções para os conflitos sobre demarcações de novas reservas. A FPA anuncia que devem participar do encontro, no Palácio do Jaburu, os ministros da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, e da Advocacia-Geral da União (AGU), Luís Adams, e o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN).