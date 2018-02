FPA cobrará do governo definição sobre demarcações Os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que nesta quarta-feira, 4, participam de reunião interministerial na Casa Civil, pretendem cobrar do governo uma definição em relação ao decreto que estabelece mudanças nas regras para demarcações de terras indígenas, com a participação de outros órgãos na realização dos estudos, além da Fundação Nacional do Índio (Funai). Os deputados também querem saber se a mudança valerá para os 500 processos de demarcação de terras indígenas que tramitam na Funai.