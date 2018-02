Fotos mostram detalhes inéditos de índios isolados no Acre

A ONG Survival International divulgou nesta segunda-feira fotos que mostram, com detalhes inéditos, uma tribo indígena que vive isolada no Estado do Acre, perto da fronteira com o Peru.

As fotos, tiradas pela Funai, revelam, segundo a Survival, "uma comunidade próspera e saudável, com cestos cheios de mandioca e mamão fresco cultivados em suas roças".

Segundo a ONG, trata-se da mesma tribo que em 2008 foi fotografada pela primeira vez na história. Desta vez, o fotógrafo conseguiu chegar mais perto dos índios.

A Survival diz que está usando as fotos em sua campanha pela preservação de territórios de tribos isoladas.

"A sobrevivência da tribo está em sério risco por causa de madeireiros ilegais, que estão invadindo o território dos índios isolados pelo lado peruano da fronteira", diz comunicado da entidade. O temor é que esse processo force a vinda de índios peruanos ao Brasil e os coloque em conflito com índios brasileiros.

"Os madeireiros ilegais irão destruir essa tribo. É vital que o governo peruano os impeça antes que seja tarde demais", declarou Stephen Corry, diretor da Survival. 001

"As pessoas nessas fotos são evidentemente saudáveis e prósperas. O que elas precisam de nós é que seu território seja protegido."

Os índios serão tema do episódio Jungles ("selvas", em inglês), que o programa Human Planet, da BBC, exibirá na Grã-Bretanha.