Fotos de Cabral e Cavendish em Paris são de 2009 Em nota, a assessoria de imprensa do governador Sérgio Cabral informa que as fotos foram feitas em setembro de 2009, durante viagem oficial a Paris, para o lançamento do `Guia Verde Michelin Rio de Janeiro'', na Embaixada brasileira. Não foi informado, no entanto, por que Fernando Cavendish, dono da Delta, acompanhava a comitiva de Cabral e nem em que contexto as fotos foram feitas. Ainda de acordo com o texto, após participar de solenidade em que foi homenageado, Cabral foi convidado a participar de uma festa pelo "barão francês" Gerard de Waldner. Sobre a proximidade entre Cavendish e Régis Fichtner, secretário de Estado da Casa Civil e responsável pela auditoria do contratos da Delta com o governo do Rio, a assessoria informa que: "O Governo não mistura questões privadas com públicas. As análises de Governo seguem critérios técnicos."