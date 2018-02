Fotógrafo do 'Estado' recebe prêmio por imagem de Dilma em ato militar

RIO - O repórter fotográfico do Estado Wilton Junior conquistou o Prêmio Imprensa Embratel de melhor foto, com "Touché", que retrata a presidente Dilma Rousseff durante cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ). Pela imagem, publicada em agosto de 2011, Wilton Junior recebeu também o Esso de 2012 e o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei de Espanha do ano passado.

Este ano, o repórter fotográfico ganhou novamente o Rei de Espanha, desta vez com uma foto publicada em 24 de junho, que mostra um protesto indígena no Rio durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Na foto, índios paramentados com cocar e outros adereços interrompem o tráfego de veículos no Aterro do Flamengo.

Wilton de Sousa Junior tem 39 anos, 21 de profissão e trabalha no Estado desde 2001.