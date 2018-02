Foto, filme, flashback

Em junho de 2010, o governo Lula tinha 75% de ótimo/bom e sua aprovação só aumentava. O otimismo econômico se espraiava por todos os lados: a maioria aprovava não apenas o combate à fome e à pobreza, mas à inflação e ao desemprego. A percepção de que o noticiário era mais favorável ao governo era três vezes maior do que as percepção de más notícias. Quase uma euforia.

Naquele contexto, a estratégia da campanha de Dilma era elementar. Bastava associá-la a Lula na cabeça do eleitor. À medida que o nome da petista ia sendo reconhecido como a candidata do presidente, Dilma subia nas pesquisas. Naquele mês de junho, ela, pela primeira vez, alcançava a liderança isolada: 38%, contra 32% de José Serra (PSDB). Apenas dois meses antes, o tucano tinha 11 pontos de vantagem sobre ela.

Nas semanas seguintes, Dilma foi vendo aumentar sua intenção de voto: 43% em agosto de 2010, 51% no começo de setembro. Na inversa proporção, Serra caía de 40% em abril para 32% em meados de agosto e 27% em setembro. Ainda assim houve segundo turno, mas o resultado final da eleição é conhecido.

Corta para 2014. Qualquer semelhança entre o flashback de quatro anos atrás e o cenário atual resume-se aos 39% de Dilma no Ibope. A taxa de ótimo/bom do governo não é nem metade do que era quando Dilma foi candidata pela primeira vez. Os 31% atuais são, talvez, a linha de resistência da petista, mas são também seu patamar mais baixo desde que ela chegou ao poder.

Ao contrário de 2010, o pessimismo econômico é que se espraia para outras áreas de avaliação do governo. Combate à inflação e ao desemprego, saúde, segurança, educação, todos têm avaliações mais negativas do que positivas. Até o combate à fome e pobreza, maior símbolo petista, tem sua maior taxa de desaprovação desde que o PT assumiu o governo em 2003:53%.

A agenda é quase toda negativa para Dilma. A percepção de que as notícias são ruins para o governo é quatro vezes mais forte entre os eleitores do que a percepção do noticiário positivo. A euforia virou depressão.

Em função de tudo isso, o desejo de continuidade que regeu a eleição de 2010 transformou-se em desejo de mudar para pelo menos dois terços do eleitorado. Ao ponto de o marketing da petista incorporar o termo "mudança" ao seu vocabulário.

Nesse cenário, é até surpreendente que Dilma se sustente há quatro meses no patamar entre 37% e 40% das intenções de voto, segundo o Ibope. Ao contrário de 2010, a presidente segura-se no eleitorado mais pobre e menos escolarizado. Assim ela se mantém no jogo até que a propaganda comece na TV, e Lula possa, mais uma vez, atuar como seu principal cabo eleitoral.

Mas há uma diferença fundamental em relação a 2010. Há quatro anos, bastava Lula dizer que Dilma era sua candidata. Agora, ele precisa convencer o eleitor de que ela, a despeito da piora das expectativas e do desejo de mudança, é a melhor para fazer aquilo que o eleitor quer. É um desafio muito maior.

Se o cenário é esse, por que a oposição não avança mais? Questão de tempo, dirão Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB). Talvez. Mas é sintomático que os nanicos tenham chegado a 9% das intenções de voto antes de se tornarem conhecidos pela propaganda de TV. É sinal de que o eleitor está insatisfeito com as cartas que lhe deram e busca um curinga. Pode rir por último.