Foto de Eike careca deixa internautas em dúvida

RIO - Quando as fotos do empresário Eike Batista no presídio Ary Franco, no Rio, começaram a ser divulgadas na redes sociais, uma dúvida assolou milhares de internautas: Eike teve o cabelo raspado ou, simplesmente, uma suposta peruca confiscada pela polícia?

A resposta quem dá é o próprio empresário durante uma entrevista em 2010 à jornalista Marília Gabriela, na TV Cultura. Na ocasião, a entrevistadora afirmou que muitas pessoas tinham reparado no “topete novo” que o empresário exibia. Sem fugir da pergunta, Eike respondeu: “Tricosalus! É um tratamento capilar revolucionário”.

Sim, Tricosalus! Representantes da clínica não foram encontrados para comentar, mas reportagens da época informam que o tratamento, que pode ter custado mais de R$ 35 mil, consistia no uso de vapor de ozônio, laser, esfoliações à base de jojoba e a aplicação de fios.

A foto, no entanto, suscitou brincadeiras até mesmo entre familiares de outros presos. Uma pessoa, que preferiu não se identificar, jurou até ter tocado a suposta peruca, que estaria nas mãos de policiais.

Ninguém percebeu mas o Eike Batista é um Lex Luthor muito melhor do que o Jesse Eisenberg pic.twitter.com/YYgwy2tXgL — Salas (@FelipeSalas_) 30 de janeiro de 2017

Eike Batista feat. Akon - Sweet Escape pic.twitter.com/SHMNXj4UE5 — Matheus Lima (@Lim1nha) 30 de janeiro de 2017

Divulgada primeira foto de Eike Batista com a cabeça raspada na prisão.. pic.twitter.com/OB8z5I9IHG — Rodrigo Leal (@RodrigoLeall) 30 de janeiro de 2017

fevereiro vem chegando, com ele o carnaval, marchinhas, depois da famosa "olha a cabeleira do Zezé" teremos "olha a careca do Eike Batista" — Rabugenta (@_AnaCarmen) 30 de janeiro de 2017

O EIKE BATISTA gastou uma fortuna pra ter aquela cabeleira e acaba raspada... — Welbi Maia (@Welbi) 30 de janeiro de 2017

já começaram as gravações do live-action de one punch man eike batista será saitama pic.twitter.com/bhavSEZFYu — R4np0 (@hakawapl0x) 30 de janeiro de 2017

Eike Batista, ficou até mais jovem sem a peruca , real.ente muito melhor pic.twitter.com/vVVNjXKAZC — Célia Gomes (@celiamg_) 30 de janeiro de 2017