Fórum Social veta ETA e Bird O segundo Fórum Social Mundial começa nesta quinta-feira em Porto Alegre com a intenção de fugir dos extremos. O comitê organizador anunciou na quarta-feira que vetou tanto a participação no encontro de um braço político do ETA, grupo terrorista basco, como de um representante do Banco Mundial. "Somos uma diversidade enorme, mas tudo tem limite", resumiu Cândido Grzybowsky, diretor do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase). Até o dia 5 de fevereiro o fórum abrigará 13 mil delegados de 2.110 organizações e 80 países diferentes. O público que circulará pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) - local dos principais debates na capital gaúcha - é estimado em 40 mil pessoas, o dobro do ano passado. Para evitar problemas, haverá um reforço de 850 policiais no esquema de segurança. "Precisamos ter cautela", admitiu o governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra (PT). Grzybowsky disse que o fórum aceita manifestações de protesto - algumas delas previstas para esta quarta-feira-, mas não tolera o terrorismo, seja ele de esquerda ou de direita. "Temos critérios claros: nenhum grupo armado pode ser delegado no encontro de Porto Alegre", ressaltou. Integrantes do ETA chegaram a se inscrever pela Internet. Já o Banco Mundial manifestou o desejo de mandar um diretor. "Esse banco é identificado como um dos principais responsáveis pela situação do mundo hoje e sua diretoria foi alertada de que, se alguém viesse aqui, poderia ser mal-recebido", contou Carlos Tibúrcio, diretor da organização não-governamental Attac (Associação pela Taxação das Transações Financeiras Internacionais) no Brasil. Além disso, também foi barrada a inscrição do primeiro-ministro da Bélgica, que chama a esquerda de jurássica e é considerado um defensor do neoliberalismo. O formato desta segunda edição do fórum, que anuncia a disposição de ser mais propositivo, é alvo de protestos de grupos considerados anarquistas. "Somos um movimento pacífico e corremos o risco de enfrentar manifestações contrárias, mas a violência é contra nossa carta de princípios", afirmou Oded Grajew, presidente da Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania (Cives). Com o slogan "Um Outro Mundo é Possível", o encontro de Porto Alegre vai novamente debater alternativas à globalização, mas, desta vez, enfocando com mais ênfase a paz no mundo, a violência e a crise na Argentina. Em um ano eleitoral, o fórum pode virar vitrine para políticos. Luiz Inácio Lula da Silva, provável candidato do PT à Presidência, chegou quarta-feira a Porto Alegre e à noite encontrou-se com o agricultor francês José Bové. Ciro Gomes, do PPS, estará no fórum amanhã. A França, que só perde para o Brasil em número de participantes, também enviou três candidatos à sucessão de Jacques Chirac: o verde Noel Mamére; o republicano de esquerda Jean Pierre Chevènement e o concorrente da Liga Comunista Revolucionária, Olivier Besancenot. Para Grajew, a discussão sobre segurança pública será fortalecida. "As conseqüências políticas dos atentados nos Estados Unidos são terríveis", observou. "Depois de 11 de setembro, tentou-se criar uma divisão no mundo: quem está a favor da coalizão internacional formada pelos EUA é bom e quem está contra é mau, mas nós rejeitamos esse maniqueísmo", emendou Kjeld Jacobsen, secretário de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores (CUT).