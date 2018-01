Fórum Social pretende ter edição em Jerusalém O Fórum Social Mundial pode chegar ao Oriente Médio no fim deste ano. A idéia dos organizadores é regionalizar o encontro e levá-lo, no último trimestre, para Jerusalém, uma das regiões de maior conflito no planeta. "Hoje a globalização é política, e temos de nos mobilizar para evitar focos de risco à paz mundial", afirmou Oded Grajew, presidente da Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania (Cives). Grajew admite que a idéia não é fácil de ser concretizada. "Mas há entidades palestinas e israelenses nos ajudando nisso", contou. Embora o conselho internacional do fórum tenha decidido que Porto Alegre sediará a terceira versão do encontro, em 2003, a proposta é montar eventos paralelos em outras partes do mundo. Além de Jerusalém, os organizadores planejam levar o fórum para outras cidades do mundo. "A mesma efervescência que existe hoje em Porto Alegre tem de ser reproduzida mundialmente", defendeu Grajew. "Esperamos que o Fórum Econômico Mundial continue existindo por muito tempo, para fazermos um contraponto", completou Sérgio Haddad, presidente da Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais (Abong). O presidente da Cives disse que 30 mil crianças com menos de cinco anos morrem por dia no mundo por causa da fome. "Só no dia em que isso for notícia, e tiver a mesma repercussão dos atentados terroristas nos Estados Unidos, o mundo estará a salvo", afirmou.