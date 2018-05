Fórum Social Mundial será sediado em Porto Alegre

Em coletiva de imprensa promovida hoje em São Paulo, os organizadores do encontro anunciaram que a edição que marcará os 10 anos do evento, criado em 2001, será realizada em Porto Alegre (RS), cidade que sediou o primeiro ano do maior fórum de discussões sociais da atualidade.

O encontro que será promovido do dia 25 a 29 de janeiro, marcado paralelamente ao Fórum de Davos, trará como tema central a crise ambiental e os riscos do aquecimento global - "problemas gerados pelo atual modelo de desenvolvimento econômico, defendido em Davos", ressalta Oded Grajew, um dos idealizadores do FSM.

Além da promoção de diálogos sobre temas sociais, o FSM abrirá em 2010 fóruns de discussão sobre a história do encontro. Os debates irão girar ao redor das conquistas alcançadas nos 10 anos de evento e dos caminhos que o fórum deve adotar em suas próximas edições. "Será uma forma de discutir o significado do movimento e ressaltar a sua importância no contexto mundial", acredita Grajew.

O evento, que contou com a participação este ano dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez (Venezuela) e Rafael Correa (Equador), pode ser prestigiado em 2010 pelas presidentes do Chile e da Argentina, Michelle Bachelet e Cristina Kirchner. "Ambas foram convidadas para ministrar palestras no evento", antecipou Grajew.