Fórum Social Mundial começa dia 31 em Porto Alegre O Fórum Social Mundial 2002, marcado para os dias 31 de janeiro a 5 de fevereiro, terá 50 mil participantes e 15 mil delegados de 150 países de todos os continentes, que vão gastar cerca de R$ 23 milhões em hotéis e restaurantes, gerando impostos de R$ 2,2 milhões. O cálculo foi divulgado hoje pelo vice-governador do Rio Grande do Sul, Miguel Rossetto. Como anfitrião do evento, o governo gaúcho vai gastar R$ 2,3 milhões na contratação de serviços de apoio, divulgação e transporte e hospedagem de convidados. A presença de quatro ganhadores do Prêmio Nobel da Paz - Mairead Corrigan Maguire, Adolfo Perez Esquivel, Rigoberta Menchú Tum e a Organização Médicos Sem Fronteiras, representada por Rony Brauaman - para discutir a possibilidade de um mundo sem guerra e uma assembléia para definir quais os programas sociais que poderiam ser viabilizados com o dinheiro gasto em armamentos estão entre as atrações do fórum.