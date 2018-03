Fórum propõe bloqueio a neoliberalismo em eleições

Conduzido pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), historicamente ligada ao PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e com forte presença de oradores do PC do B, o encontro no último dia da etapa gaúcha do FSM aprovou, sem votar, um documento que considera a mobilização da oposição contra o governo em 2005, na crise do mensalão, uma tentativa de golpe, equiparada a outros episódios na América Latina, como na Venezuela em 2002 e em Honduras em 2009.

Apesar do tom do texto, organizadores demonstraram não temer a acusação de uso político-partidário do FSM. "Não temos medo não, porque acho que temos que ter lado", disse o sindicalista que comandou a reunião, Antônio Carlos Spis, da Federação Única dos Petroleiros, filiada à CUT.

"Então, estamos do lado do trabalhador, do movimento social, dos estudantes. E não estamos preocupados com candidatura. Estamos preocupados com o possível avanço do neoliberalismo nessas eleições."

Spis afirmou que os movimentos vão construir um "projeto nacional e popular" para apresentar aos candidatos - o processo prevê realizar a assembleia nacional dos movimentos do dia 31 em São Paulo, além de uma Conferência Nacional da Classe Trabalhadora em 1 de junho.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Duvido que qualquer candidato aceite nossa pauta. O primeiro ponto é o seguinte: implementação da reforma agrária já. Queremos democratizar os meios de comunicação, quebrar a espinha dorsal da Globo, da Bandeirantes, do SBT. Essas coisas não vão acontecer. O pessoal tem receio."