Fórum pela Qualidade do Jornalismo critica ação Um grupo de universidades, veículos de comunicação e entidades relacionadas à imprensa em Cascavel (PR) iniciou um movimento pela liberdade de imprensa no Brasil, motivado em parte pelo caso da censura imposta ao Estado. Em carta aberta que começou a ser veiculada em agosto, o Fórum pela Qualidade do Jornalismo em Cascavel saiu em defesa do direito à informação.