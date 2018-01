Fórum Metropolitano de Segurança faz reunião de emergência O Fórum Metropolitano de Segurança Pública terá às 15h de hoje uma reunião extraordinária com os prefeitos da Grande São Paulo que fazem parte da instituição para discutir fórmulas de agilizar a implementação de propostas já apresentadas no âmbito do fórum. O encontro acontecerá na Prefeitura de Santo André e foi convocado pelo coordenador-geral do fórum e prefeito de Guarulhos, Elói Pietá (PT). Uma das propostas a serem analisadas será a emenda do senador Romeu Tuma (PFL) que dá poder de polícia às Guardas Municipais, além da disponibilização do Infocrim - sistema que gera mapeamento estatístico das ocorrências criminais em São Paulo - para todas as cidades. "Os prefeitos querem também expressar sua indignação diante do assassinato de Celso Daniel (PT), prefeito de Santo André, um dos municípios que integram o Fórum", diz o comunicado da instituição. O Fórum Metropolitano de Segurança Pública foi criado em março de 2001 e reúne executivos municipais para apresentação de propostas para a prevenção e o combate à violência, além de ser secretariado pelo Instituto São Paulo Contra a Violência.