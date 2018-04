Fórum Estadão debate equilíbrio entre os três Poderes

A tensão entre integrantes de Legislativo, Executivo e Judiciário pode travar decisões e iniciativas essenciais para ajudar a tirar o País a vencer a maior recessão de sua história. O Estadão, em parceria com a Tendências Consultoria e a Um Brasil realizam um debate sobre as possíveis saídas para essa situação.

O fórum terá participação de Paulo Delgado, copresidente do Conselho de Economia, Sociologia e Política da FecomercioSP, e Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria. O primeiro painel contará com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto, a professora de Direito da FGV Erica Gorga e o diretor da FGV Direito Rio, Joaquim Falcão. O segundo painel, sobre os impactos econômicos da relação entre os Poderes, terá a presença do coordenador de Economia Aplicada da FGV, Armando Castelar, do ex-presidente do Banco Central e sócio da Tendências Consultoria, Gustavo Loyola, do professor de Economia da PUC-RJ José Márcio Camargo e da economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif. Os debates serão mediados pela colunista do Estadão Eliane Cantanhêde.

Para entender mais sobre o tema do evento, assista ao vídeo em que o ex-ministro Maílson da Nóbrega discute os efeitos do atual protagonismo do Supremo Tribunal Federal na politização dos conflitos com o analista político da Tendência Rafael Cortez. "Vivemos hoje uma situação de extremos: o Judiciário de um lado, passando o Brasil a limpo, conduzindo uma operação que hoje é objeto de reconhecimento internacional, e, de outro, preservando uma visão da economia, dos contratos, dos direitos de propriedade que tem características de cinco séculos atrás", diz ex-ministro. Ambos falam ainda da importância da segurança jurídica para os negócios em um debate conduzido pela jornalista Maria Cristina Poli.

Para saber mais sobre o tema, assista à conversa completa abaixo:

Fórum Estadão - Equilíbrio entre os Poderes

Data e horário: 06 de março, das 8h30 às 12h30

Local: FecomercioSP

Endereço: Rua Doutor Plínio Barreto, 285 - Bela Vista - SP

