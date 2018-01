Fórum de prefeitos abre semana de debates em Porto Alegre Na semana de abertura do II Fórum Social Mundial (FSM), a agenda de eventos internacionais programados para a capital gaúcha começa a ficar agitada já nesta segunda-feira. Mais de 200 prefeitos de 29 países confirmaram presença no II Fórum de Autoridades Locais pela Inclusão Social (FAL), que será aberto às 19h no centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael. A segunda edição do FAL que foi realizado pela primeira vez em 2001 em Porto Alegre terá uma conferência de abertura e outra de encerramento, na quarta-feira. O ex-presidente de Portugal Mário Soares fará a palestra que abre o fórum, com o tema "Globalização e inclusão social", hoje, a partir das 20h. Os prefeitos de Paris, Bertrand Delanoë; Buenos Aires, Aníbal Ibarra; e de São Paulo, Marta Suplicy (PT), participam desta primeira conferência, com a coordenação do anfitrião Tarso Genro (PT). Nos dias 29 e 30, os debates do FAL serão feitos em oficinas. Há cem jornalistas credenciados para acompanhar o evento e mil participantes inscritos, número limitado pela capacidade do auditório. O juiz espanhol Baltazar Garzon, que ficou conhecido pelo processo contra o general chileno Augusto Pinochet, participará de uma palestra especial no dia 30, às 11h, com o tema "Globalização, corrupção e crime organizado". O deputado italiano Pietro Folena será o debatedor deste painel. Ao todo, 70 conferencistas estão programados para o Fórum de Autoridades. Para evitar a coincidência com o FSM, que será realizado entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro, os organizadores do FAL agendaram seu encontro para os dias anteriores. Muitas autoridades que estarão participando do primeiro evento ficarão na cidade para acompanhar o Fórum Social Mundial. Os ministros franceses de Cooperação, Charles Josselin, e da Economia Solidária, Guy Hascöet, serão conferencistas do FAL.