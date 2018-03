Fortunati diz que mais partidos devem integrar governo Em seu discurso de recondução ao cargo de prefeito de Porto Alegre, na sede da prefeitura, José Fortunati (PDT), destacou que a base aliada do governo deve crescer. Além dos nove partidos que estavam na coligação vitoriosa, Fortunati disse que conversa com o PSB, PDS, PSDB e PPL, para que entrem no governo. No caso do PSDB, foi oferecido um cargo no governo ao candidato tucano nas eleições municipais, Wambert Di Lorenzo. Na oposição, seguem o PT, PCdoB e Psol, que teve o candidato a vereador mais votado da capital, Pedro Ruas.