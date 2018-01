Fortaleza foi o município que mais recebeu dinheiro da Transpetro

Dados divulgados no site da empresa revelam que nos últimos cinco anos, o ex-deputado federal e ex-senador, eleito nos anos 90 no Ceará pelo PSDB e desde 2001 filiado ao PMDB, liberou R$ 470 mil para projetos na capital cearense. O valor supera o que foi gasto em projetos realizados em São Sebastião (SP), principal polo de atuação da empresa. No município paulista, foram gastos R$ 450 mil, no mesmo intervalo de tempo.

Os valores destinados a cada projeto estão na página da empresa e se referem apenas ao período de 2010 a 2014. Não há dados relativos à fase anterior da gestão de Machado, iniciada em 2003, primeiro ano do governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fortaleza possui um único terminal de movimentação de petróleo e combustíveis, o de Mucuripe, focado no atendimento à Lubnor, refinaria de pequeno porte que fabrica asfalto e lubrificante. Já pelo terminal de São Sebastião passa todo o petróleo nacional e importado processado nas quatro refinarias da Petrobrás instaladas no Estado de São Paulo, entre elas a maior do País, a Replan.

O critério da Transpetro para patrocinar projetos culturais é privilegiar os relacionados a seu negócio principal, o setor marítimo, e os locais onde atua. Mas os valores destinados não são proporcionais à relevância dos municípios em termo de negócios e ainda há cidades beneficiadas que não contam com instalações da empresa.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Fortaleza, a maior parte do dinheiro gasto em patrocínio foi destinada a concertos de Natal. Em 2010 e 2011, o evento recebeu R$ 30 mil por ano. Em 2012, o gasto subiu para R$ 130 mil - 333% de acréscimo. Além dos R$ 30 mil que costumava liberar para o Instituto de Promoção da Nutrição e do Desenvolvimento Humano promover o festejo natalino, a Transpetro pagou R$ 100 mil à empresa carioca Bressane Conforti Produções, com o mesmo objetivo.

Segundo o site da Transpetro, o contrato com a Bressane vigorou de dezembro de 2012 a dezembro de 2013. O objeto do patrocínio, no entanto, é um único dia de concerto de Natal, realizado em 9 de dezembro de 2012, na catedral metropolitana de Fortaleza. Em 2011, a mesma produtora recebera R$ 120 mil para produzir peças teatrais educativas no Museu Naval do Rio, por um ano.

O concerto de Natal não foi o único projeto patrocinado pela Transpetro em Fortaleza. Também foram gastos R$ 50 mil em congresso de radiodifusão, em 2010; R$ 150 mil em seminário sobre administração pública em 2011; e R$ 80 mil em feira e seminário de meio ambiente e sustentabilidade em 2012.

Enquanto esteve à frente da Transpetro, de 2003 a 2014, Machado ainda patrocinou a cultura de três cidades administradas, na época dos contratos, por políticos de seu partido, o PMDB, que não contam com instalações da Transpetro. Juntas, Araçatuba (SP), Joinville (SC) e Porto Alegre (RS) foram beneficiadas com R$ 490 mil. Em Joinville, o prefeito petista Carlito Merss foi substituído em 2012 pelo peemedebista Udo Dohler. Enquanto o governo municipal era petista, a feira do livro local custou à Transpetro R$ 30 mil. Em 2013, já na prefeitura do PMDB, o evento passou a receber R$ 100 mil.

A Transpetro investiu R$ 300 mil em Araçatuba. Na cidade, Machado e o prefeito Cido Sério (PMDB)foram denunciados pelo Ministério Público Federal. Eles são acusados de fraudar licitação para a construção de 20 comboios de transporte de etanol, no valor de R$ 423 milhões. A ação corre na Justiça Federal do Rio.

Licenciado da Transpetro desde novembro, após ser acusado por corrupção pela Operação Lava Jato, Machado renunciou na semana passada, com cinco diretores e a presidente da Petrobrás, Graça Foster.

Procurada neste domingo, 8, à tarde pelo jornal O Estado de S.paulo, a Transpetro informou que não haveria tempo útil para responder aos questionamentos da reportagem. A assessoria de imprensa anunciou a intenção de prestar nesta segunda-feira, 09, esclarecimentos sobre o caso.