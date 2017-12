Formalização da aliança PSDB-PFL será dia 29 em Recife A aliança PSDB-PFL para a disputa presidencial em outubro será formalizada no próximo dia 29 em Recife. A decisão foi anunciada após a escolha do senador José Jorge (PE) como o nome que representará o PFL na chapa a ser encabeçada pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. José Jorge foi escolhido por 51 votos dos 96 pefelistas que votaram na reunião. O senador José Agripino (RN) recebeu 45 votos. Ao final da apuração, o senador José Jorge disse que está pronto para jogar Alckmin na campanha. Fez, porém, a ressalva que quem dá o tom é o candidato e não o vice. Em relação ao governo Lula, José Jorge se considera preciso e duro nas críticas mas destacou que, assim como Alckmin, também não é agressivo. A seu ver, o desafio será definir quais serão os alvos de crítica do PFL e PSDB na campanha presidencial. "Eu mesmo tenho uma lista de 100 erros e escândalos do governo. Acho que vamos ter de fazer uma pesquisa para escolher no que vamos nos centrar", afirmou. Segundo ele, na cerimônia de oficialização da chapa, o PFL vai oferecer a Alckmin uma proposta de governo para contribuir com a campanha. José Jorge acredita que a campanha levantará pelo menos quatro bandeiras: a da ética, que, segundo ele, ficou jogada no lixo no governo Lula; a da segurança, que está na ordem do dia e não foi objeto de nenhum programa do governo federal; a do emprego; e da educação.