Forças ocupam mais quatro favelas no Rio A Operação Guanabara - realizada pelo Exército e pela Marinha para combater crimes eleitorais em áreas dominadas por milícias ou tráfico de drogas no Rio - finalizou na sexta-feira, no Vidigal e na Rocinha, a sua terceira fase de ação nas comunidades cariocas. A operação começou no dia 11 de setembro. Hoje o Exército inicia a próxima fase, nas favelas da Carobinha, Antares e do Barbante, na zona oeste, e no Jacarezinho, na zona norte. Segundo o porta-voz da operação, coronel André Novaes, o Exército já passou por 13 das 27 comunidades do Rio. Até agora, não houve confronto com traficantes ou milicianos.