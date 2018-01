Força-tarefa prende 12 índios e dois comerciantes Uma força-tarefa formada pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Brigada Militar (a polícia militar gaúcha) prendeu 12 índios caingangues da reserva de Ligeiro e dois comerciantes do município de Charrua, no norte do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira. A operação tenta conter uma crescente onda de violência entre grupos rivais e irregularidades como arrendamento de terras e cessão de documentos de índios para terceiros sacarem benefícios como aposentadorias em bancos da região. A prisão temporária, de cinco dias, renováveis por mais cinco, deve dar tempo para o Ministério Público produzir provas de delitos que eram escondidos pela comunidade com medo de represálias de suas lideranças. Além de cartões de aposentadoria e títulos de eleitor de caingangues em poder de comerciantes, a polícia encontrou cinco armas de fogo sem registros legais, o que pode tornar a prisão dos portadores definitiva. Segundo o procurador da República Mário Sérgio Ghannagé Barbosa, o conflito na reserva de Ligeiro é antigo. A última eleição para cacique, em 2004, teve supervisão do Ministério Público e da Polícia Federal. O vencedor, Danilo Braga, acabaria deposto, acusado de furtar árvores. O sucessor, Valdecir da Silva, teria passado a arrendar terras para agricultores brancos, o que é vedado pela lei, e a usar métodos violentos para conter opositores.