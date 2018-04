Força-tarefa da PF vai apurar crimes eleitorais A Polícia Federal enviará uma força-tarefa para acelerar mais de 300 inquéritos policiais abertos para punir crimes de corrupção eleitoral ocorridos no Estado desde as últimas eleições. O pedido foi feito ao ministro da Justiça, Tarso Genro, pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, e pelo presidente da Seccional da OAB de Alagoas, Omar Coelho de Melo. "O ministro compreendeu a importância da agilidade desses inquéritos e se comprometeu a enviar uma força-tarefa da PF", afirmou Coelho.