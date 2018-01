Força-Tarefa combate fraudes de R$ 15 mi na Previdência Ao menos R$ 15 milhões em um total de 290 benefícios previdenciários fraudados em 17 municípios do Estado, incluindo a capital, foram identificados em 2013. As informações são da Força-Tarefa Previdenciária formada pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal, Ministério da Previdência Social, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pela Procuradoria-Seccional Federal em Campinas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 28, pelo Ministério Público Federal.