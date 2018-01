Força Sindical se reunirá com Dilma na sexta-feira

SÃO PAULO - Paulo Pereira da Silva, mais conhecido como Paulinho da Força, informou que foi convocado pela presidente Dilma Rousseff para uma reunião na próxima sexta-feira,11, em Brasília. "Dilma chamou a Força Sindical e alguns outros representantes dos trabalhadores para a reunião em Brasília. Acredito que seja para solidificar a imagem perante os trabalhadores", disse o presidente da Força Sindical.

Segundo Paulinho, um amigo político teria dito a ele que depois da participação da presidente em programas direcionados ao público feminino recentemente, a sua popularidade caiu. O sindicalista estava no Camarote da Prefeitura de São Paulo. Apesar de ser são-paulino roxo, disse que torcerá para a Gaviões da Fiel, a penúltima escola a desfilar no sambódromo do Anhembi, na capital paulista.