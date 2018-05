Força Sindical planeja protestos em maio A Força Sindical planeja realizar protestos durante todas as semanas do mês de maio para aproveitar a visibilidade do período pré Copa do Mundo e tentar melhorar as negociações salariais para as categorias com data-base no primeiro semestre. Os dirigentes da central tiveram nesta quinta-feira uma reunião de pouco mais de três horas com cerca de 60 líderes dos principais sindicatos e decidiram batizar o cronograma de protestos de "esquenta Copa". "Não vai ser um série de protestos contra a Copa, mas queremos aproveitar esse momento de visibilidade para tentar sensibilizar a classe patronal e os governos", afirmou Miguel Torres, presidente da Força Sindical.