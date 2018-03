Força Sindical define nesta sexta-feira locais de greves A Força Sindical anunciou nesta quinta-feira que reunirá nesta sexta-feira, 28, sindicatos de todo o País para definir os locais de greves e as manifestações do dia 11. Em nota, a Força Sindical relata que a reunião começará às 9h30, no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, na capital paulista. A ideia é agregar "representantes de sindicatos de todo o Brasil para discutir como serão realizadas as manifestações e paralisações de suas categorias, em 11 de julho, data do Dia Nacional de Lutas com Greves e Manifestações", de acordo com o texto.