Força Sindical 'abre as portas' para Eduardo Campos O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, presidente nacional do PSB e possível candidato a presidente da República, ouviu nesta segunda-feira do secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, que, no momento em que ele decidir se candidatar "as portas da Força Sindical estão abertas" para ele. A afirmação foi feita no gabinete do governador, em encontro fechado, que teve como principal tema a Medida Provisória 595, a MP dos Portos.