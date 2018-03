Força Nacional permanecerá 24h por dia em Sidrolândia O efetivo de 110 homens da Força Nacional permanecerá 24 horas por dia nas áreas de acesso às fazendas e aldeias da região de Sidrolândia (MS), onde o indígena Oziel Gabriel morreu em conflito com as Polícias Militar (PM) e Federal (PF) no dia 30. Portaria do Ministério da Justiça determinou a permanência, inicialmente, por 30 dias, o que pode ser prorrogado. As tropas chegaram na quarta-feira, 5, no mesmo dia em que o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, visitou Mato Grosso do Sul e sobrevoou a área das fazendas invadidas pelos terenas. De lá para cá, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) fez o planejamento da ação na área.