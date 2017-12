Força Nacional manterá no Rio parte do efetivo usado no Pan Parte do efetivo da Força Nacional de Segurança que atuou no Rio de Janeiro durante os Jogos Pan-Americanos deve permanecer na cidade, pelo menos até o final dos Jogos Parapan-Americanos, que serão realizados entre os dias 12 e 19 de agosto. Segundo o governador do Rio, Sergio Cabral (PMDB), dos 6.000 membros da força destacados para atuar no Pan, 2.400 ficarão no Rio "nos primeiros meses". A Secretaria Nacional de Segurança Pública, no entanto, prevê que esse efetivo de 2.400 homens das tropas continue na região somente até o final do Parapan Após o evento, o contingente será reavaliado pelos governos federal e estadual. "Estarão aqui 2.400 homens na primeira fase e estamos estudando um contingente expressivo para até o fim do ano", declarou Cabral. "O governador fez um exercício que nós estamos tirando efetivos que estavam fazendo a segurança interna (nos complexos esportivos usados no Pan). Será mantido o efetivo que atuou na parte externa. O cidadão não vai perceber uma diminuição da presença da Força Nacional", acrescentou o secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa. Além da presença de parte do efetivo da FNS usado no Pan até o final do Parapan, o Rio de Janeiro também herdará 550 veículos policiais usados no Pan também ficarão no Rio. Um dos impasses para a definição do efetivo da FNS que ficará no Rio após o Parapan é o custo de permanência das tropas. "A Força Nacional é um programa de solidariedade federativa. O Estado cede o homem e a União absorve esse ônus de manter", explicou Corrêa. Na segunda-feira Cabral afirmou que, além da manutenção de parte do efetivo da FNS que trabalhou no Pan, pretende pedir o uso de tropas do Exército no patrulhamento ostensivo no Estado ao ministro da Defesa, Nelson Jobim.