Força Nacional ficará por mais 90 dias no PR A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) ficará por mais 90 dias no Paraná. A portaria 2.851, do Ministério da Justiça, dispondo sobre essa ampliação de prazo, foi publicada na edição desta segunda-feira, 26, do Diário Oficial da União (DOU). A decisão de ampliar o prazo de permanência da FNSP no Estado foi tomada levando-se em considerando a Operação Vant (veículo aéreo não tripulado), que é desenvolvida pelo Departamento de Polícia Federal (DPF) no Estado.