Força Nacional é 'bem-vinda' para garantir eleições, diz Cabral

O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), disse que o reforço da Força Nacional para combater currais eleitorais no Estado é bem-vindo. Ele disse que não cabe a ele pedir a atuação de uma força-tarefa, e sim, a Justiça Eleitoral. "Quem tem que avaliar se o Rio de Janeiro precisa de força tarefa é a autoridade eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, fundamentalmente, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral". "Tudo o que vier para somar e dar tranqüilidade é bem-vindo". A Polícia Civil do Rio investiga ameaças de grupos paramilitares contra eleitores e candidatos. Há suspeitas de que quadrilhas estariam cerceando campanhas políticas e impondo candidatos. Para tratar do assunto, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Roberto Wider, vai se encontrar ainda hoje como deputado estadual Marcelo Freixo, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias. A expectativa é de que Wider leve as denúncias da CPI ao Tribunal Superior Eleitoral. Na próxima quarta-feira, Wider deve se encontrar com o presidente do TSE, ministro Carlos Ayres Britto, em Brasília. O TSE também recebeu denúncias do cerceamento a campanhas em favelas cariocas. Nesta manhã, o ministro da Justiça, Tarso Genro, também se pronunciou sobre o uso da Força Nacional no Rio. Ele esclareceu que a Justiça Eleitoral pode pedir o reforço a qualquer momento. Para ele, a violência no estado atinge a esfera político-eleitoral e requer uma atuação rápida. (Com Agência Brasil) Texto atualizado às 17h30