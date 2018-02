Força coleta assinaturas para criação de novo partido

No meio do público que foi à comemoração, eram vistos na manhã desta quarta-feira (1) apoiadores recolhendo assinaturas para garantir o registro legal do Solidariedade.

Ao ser questionado sobre o assunto, Paulinho disse que a coleta de assinaturas é comum nesses eventos. "A Marina (Silva), por exemplo, tem um punhado de gente do Rede aí também. Normalmente, quando acontecem esses eventos, os partidos em busca de aprovação nos procuram e a gente libera (a participação)", afirmou.

No início de abril, Paulinho negou que estivesse à frente de um novo partido. Hoje, afirmou que "tem ajudado" na criação do Solidariedade, assim como "ajudou a Marina e o Kassab (com o PSD)". O deputado não respondeu se faria parte do partido, caso seja oficializado: "É uma outra discussão. Vamos ver."