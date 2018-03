Força apoia proposta de Temer para jornada de trabalho A Força Sindical, que batalha pela redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial, apoia a iniciativa do presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), que defende uma proposta intermediária: redução para 43 horas em 2011 e para 42 horas em 2012. A proposta foi feita por Temer no mês passado a líderes de sindicatos de trabalhadores. Segundo o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, a solução é "viável" e a Força deve fazer um acordo com Temer para que o tema seja votado.