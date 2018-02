Fora de campo já perderam os pessimistas, diz Mercadante Após conceder entrevista coletiva na qual rebateu críticas do candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, falou sobre protestos e Copa do Mundo. Segundo ele, está tudo correndo tranquilamente, sem violência. Ele explicou que está de plantão em um centro de comando criado para monitorar tudo relacionado ao Mundial. "Todos os eventos foram bem tranquilos. Os pequenos grupos que têm violência como proposta estão isolados socialmente, sem capacidade de resposta", avaliou.