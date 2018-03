Fonteles deixa Comissão da Verdade

BRASÍLIA - O ex-procurador da República Claudio Fonteles enviou nesta terça-feira, 18, carta à presidente Dilma Rousseff para comunicar o afastamento da Comissão Nacional da Verdade. Ele divergia de outros integrantes do grupo formado no ano passado para investigar os crimes do Estado de 1946 a 1988, ao defender a divulgação e publicidade das investigações. O Planalto ainda não se pronunciou sobre o desligamento.

Com a saída de Fonteles, a comissão perde o segundo dos sete integrantes que começaram o trabalho em maio de 2012. O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Gilson Dipp foi o primeiro a deixar o grupo. As duas cadeiras estão vagas.

Em nota, a atual coordenadora da comissão, Rosa Cardoso, fez questão de dizer que estava do mesmo lado de Fonteles. "Lamento, profundamente, a saída de Claudio e enfatizo que ele não teve, não tem e não terá nenhuma divergência comigo. Gostaria muito que ele continuasse conosco", destacou. A divergência de Fonteles era com Paulo Sérgio Pinheiro e José Carlos Dias.