Fontana: reunião com oposição sobre reforma será na 3ª O líder do governo na Câmara, deputado Henrique Fontana, informou que haverá uma reunião com os líderes da oposição na próxima terça-feira para tentar um consenso em torno da proposta de reforma tributária. Nessa reunião estarão, além de Fontana, o relator da proposta, deputado Sandro Mabel (PR-GO), e o presidente da Comissão Especial de Reforma Tributária, deputado Antonio Palocci (PT-SP). A oposição foi convidada para participar de uma reunião esta manhã, com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, mas não compareceu.